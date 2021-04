Flavio Prado analisa possível retorno de Dudu: ‘Se voltar, o Palmeiras terá que vender 2 garotos’ 

O Al Duhail, do Catar, tem até 15 de maio para responder se irá devolver o brasileiro ou utilizar o direito de compra em definitivo – no caso, o pagamento à vista de 6 milhões de euros (R$ 40 milhões)

O Palmeiras ainda não sabe se contará com o retorno de Dudu em junho, na metade do ano, quando o contrato de empréstimo com o Al Duhail, do Catar, se encerra. Isso porque o time árabe tem até 15 de maio para responder se irá devolver o brasileiro ou utilizar o direito de compra em definitivo – no caso, o pagamento à vista de 6 milhões de euros (R$ 40 milhões) ao Verdão. Para o comentarista Flavio Prado, a volta do atacante, ídolo da torcida palmeirense, faria com que o clube tivesse a obrigação de vender duas promessas para o exterior. Vale lembrar que, recentemente, o atleta afirmou que gostaria de continuar no futebol catari.

“Agora, tem uma coisa que precisa ser falada: o Dudu, se voltar, receberá um alto salário, o que é normal porque é um jogador acima da média. Aí, necessariamente, o Palmeiras terá que vender um dos garotos, que são jogadores bem promissores. Já vai ter que vender um, mesmo. Se o Dudu voltar, serão dois. Se não entrar a grana do Dudu, vai subir a folha de pagamento e aí algum jogador terá que ser vendido. Tem Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Wesley… São ótimos jogadores, que a gente não sabe até onde podem chegar, mas que têm muito potencial. Eu jamais venderia o Patrick de Paula. Tenho muita dúvida de vender um jogador desse”, analisou.