‘O Palmeiras não pode fazer jogo duro com o Universitario’, critica Thiago Asmar

Durante o ‘Canelada F.C.’, comentarista disse que jogos difíceis dos brasileiros na Libertadores são por pura incompetência

EFE/ Youtube Thiago Asmar criticou a dificuldade que o Palmeiras enfrentou para vencer o Universitario



O sufoco que o Palmeiras passou contra o Universitario, do Peru, em sua estreia na Copa Libertadores 2021 foi tema de debate no Canelada F.C. desta quarta-feira, 22. Questionado sobre o desempenho da equipe alviverde fora de casa, o comentarista da Jovem Pan, Thiago Asmar, soltou o verbo. “Eu acho que as vezes os jogos complicados são por incompetência dos times brasileiros. Não pode o Palmeiras, com o investimento que tem, fazer jogo duro com o Universitario. O Inter, com o investimento que tem, perder. O Atlético-MG empatar com o La Guaira. É incompetência. Para mim não tem esse ‘não tem mais bobo no futebol’, é claro que tem bobo no futebol e são os brasileiros que empatam com time pequeno na Libertadores”, disse. “E nem adianta falar que é torcida, porque não tem torcida. Acho que é psicológico puro, que nós já falamos a muito tempo sobre o psicológico do Palmeiras. Tem um time destemperado, na minha opinião”, completou.

Fred Ring, apresentador do Canelada F.C., lembrou que o Universitario é um time de pequena expressão no continente e fez uma comparação. “A gente não vê no futebol europeu, o Manchester City enfrentar o CSKA Sofia e sofrer. É 6 x 0, 4 x 0, 5 x 0 que é o que a gente espera dos times grandes do Brasil”, comentou. Em seguida, Flavio Prado também participou da discussão e explicou, em sua visão, o porquê está tão difícil vermos bons desempenhos de times brasileiros nas competições interclubes. “Criou-se uma coisa que ‘o brasileiro tem que ganhar todas’. Hoje picharam na Vila Belmiro ‘Libertadores é obsessão’, no Palmeiras também tem isso. Se tem obsessão em todos vão todos terminar empatados? Os sete empatados? Não é assim. E porque é assim eu não sei. Uns estão pagando demais e outros não merecem o que estão recebendo porque não tem frieza para aguentar. O Palmeiras teve cinco minutos de branco absurdo”, falou.

