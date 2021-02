Flavio Prado cita ‘mala branca’ e polemiza antes de São Paulo x Flamengo; assista

O comentarista deu um palpite inusitado antes do confronto que decidirá o título do Campeonato Brasileiro 2020

Em alta, o Flamengo encara o São Paulo nesta quinta-feira, 25, dependendo apenas de si para conquistar o Campeonato Brasileiro 2020. O Rubro-Negro irá encarar, no Morumbi, um adversário fragilizado, com vários desfalques e que venceu somente uma partida em 2021. Ainda assim, no entendimento do comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, o time carioca poderá ser surpreendido. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, o jornalista citou até a “mala branca” como motivo para uma possível “zebra” no jogo válido pela última rodada da competição.

“O elenco do Flamengo é ótimo, mas o time não é bom. O jogo do time carioca deixa muita dúvida. Então, a individualidade até pode resolver e até acho mais provável que isso aconteça, porque o futebol coletivo não é bom. Eu acho isso normal porque o Rogério Ceni chegou agora, tem essa coisa da indolência dos jogadores. Então, como o Flamengo não é lá essas coisas, o São Paulo pode surpreender. Como o Vampeta falou, vai pintar ‘mala branca’, o São Paulo não está nem aí, está jogando despreocupado e não vai enfrentar um adversário de outro mundo. De repente, o time consegue perder para o Botafogo e empatar com o Flamengo, até porque é tudo mais ou menos igual”, comentou.

O Flamengo lidera o Brasileiro com 71 pontos, dois a mais que o Internacional, segundo colocado do torneio que enfrentará o Corinthians, no Beira-Rio. As duas partidas estão marcadas para começar às 21h30 desta quinta-feira.

