Flavio Prado faz revelações sobre busca do São Paulo por novo treinador; confira

O comentarista do Grupo Jovem Pan também falou sobre o perfil dos possíveis novos reforços do Tricolor

A diretoria do São Paulo segue em busca de um novo treinador após demitir Fernando Diniz, na semana passada, depois de uma sequência negativas de seis jogos no Campeonato Brasileiro. Até o momento, vários profissionais estrangeiros foram consultados pela cúpula do Tricolor, como Marcelo Gallardo, do River Plate, Miguel Ángel Ramírez, que está apalavrado com o Internacional, Pedro Martins, do Olyimpiacos, entre outros. Nos últimos dias, no entanto, o nome de Hernán Crespo, que deixou o Defensa y Justicia, surgiu como favorito. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o jornalista Flavio Prado revelou que a conversa com o ex-centroavante não está tão bem encaminhada assim.

Flavio conta que conversou com uma fonte do São Paulo e que a saída de Crespo do Defensa y Justicia não tem relação com os rumores com o time paulista. “Eu conversei com uma fonte do São Paulo e perguntei sobre o Hernán Crespo, que saiu do Defensa y Justicia. Na Espanha, há especulação de que ele pode ser contratado pelo Valencia, que está uma bagunça. E também há rumores de que ele pode ir para o Chivas Guadalajara, do México. Ou seja, ele está no mercado. Aí eu perguntei para essa fonte: e se ele fechar com outro? Ela respondeu ‘ok’. Ele saiu do clube argentino e não tem nada a ver com o São Paulo. Ele deixou o time argentino porque queria mesmo. Ou seja, não há uma ligação da saída dele do Defensa com uma possível chegada ao São Paulo”.

“A verdade é que, independente de quem seja o treinador, a grana que será gasta não será maior do que gastava com Fernando Diniz. Isso é certeza! O André Villas-Boas foi descartado justamente por isso. Seguramente! E uma coisa que eu posso afirmar para vocês: as contratações do São Paulo para a próxima temporada serão de ocasião, como foi com o Luciano. Não vai gastar porque não tem dinheiro. O rombo está enorme”, complementou Flavio Prado. O Tricolor espera anunciar o seu novo treinador ainda nesta semana. Na quarta-feira, 10, o time volta a campo para enfrentar o Ceará, no Morumbi, em confronto válido pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro. À beira do campo, a equipe será dirigida por Vizolli, ex-volante que treina as categorias de base do clube.

