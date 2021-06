Flavio Prado polemiza sobre interesse do Corinthians em Paulinho; assista

O comentarista do Grupo Jovem Pan menosprezou o interesse do Timão no volante com passagens por Tottenham, Barcelona e seleção brasileira, afirmando que a diretoria corintiana não teria condições de disputar o jogador com o RB Bragantino

Flavio Prado comenta interesse do Corinthians em Paulinho



O Corinthians está atento ao mercado da bola e vê o volante Paulinho, que rescindiu contrato com o Guangzhou Evergrande, da China, e está utilizando as instalações do RB Bragantino para manter a forma física, como um alvo. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Flavio Prado menosprezou o interesse do Timão no volante com passagens por Tottenham, Barcelona e seleção brasileira. Isto porque, no entendimento do jornalista, o atleta teria que ser muito “altruísta” para aceitar uma oferta do Alvinegro, que vive uma crise financeira sem precedentes. Além disso, o profissional da JP afirmou que a diretoria corintiana não teria condições de disputar com a equipe de Bragança Paulista.

“Eu acho que o Paulinho não tem o perfil do clube. Ainda assim, se o RB Bragantino quiser brigar com o Corinthians pelo jogador, é óbvio que o RB Bragantino vai ganhar. Por mais que ele tenha dinheiro, ele iria preferir o time do interior. E outra: se ele fosse para o Corinthians, iriam cobrá-lo como se estivesse recebendo em dia, entrando neste ‘inferno’ que o Corinthians está vivendo. Então ele mora em Bragança, está tranquilo e não tem ninguém o incomodando. Só se ele quiser ser muito altruísta para fechar com o Corinthians. Não tem nenhum outro motivo. Ele pode até estragar a história que ele tem no clube”, disse Flavio Prado.

