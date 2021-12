Flavio Prado revela conversa com Julio Casares sobre planos do São Paulo para 2022; confira

O comentarista do Grupo Jovem Pan contou bastidores do Tricolor durante o programa ‘Esporte em Discussão’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/VICTOR MONTEIRO / W9 PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO/São Paulo Fc Flavio Prado conversou com Julio Casares e contou bastidores do São Paulo no 'Esporte em Discussão'



O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, 2, para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, com dois objetivos: deixar de vez a briga contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e ainda sonhar com uma vaga na Copa Libertadores de 2022. Independente do desfecho, o Tricolor não terá vida fácil na temporada que vem. Com uma dívida que ultrapassa os R$ 600 milhões e contando com uma folha salarial alta, o clube tem pouco recurso financeiro para investir em grandes reforços e busca equilibrar as finanças. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, o comentarista Flavio Prado revelou que conversou com o presidente são-paulino Julio Casares sobre o tema.

“Eu conversei com o presidente hoje e perguntei quais são os planos do São Paulo para o ano que vem. Ele me respondeu: ‘cara, eu continuo com a minha realidade. Não consigo melhorar tudo de uma vez, tem que ser aos poucos. Em 2022, vai ter entrada e saída de jogadores, mas o ritmo de recuperação é lento’. Ele me falou que o buraco é branco. Não existe varinha mágica. Ele disse que não é para esperar grandes coisas”, disse o profissional do Grupo Jovem Pan, que não vê o Tricolor “merecendo” uma vaga na próxima Copa Libertadores. Na 12ª posição, o time treinado por Rogério Ceni precisaria vencer Grêmio (fora), Juventude (casa) e América-MG (fora) para ter a chance de ir à fase preliminar da competição continental.