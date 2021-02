Flavio Prado revela novidade no São Paulo para 2021 após fala de Muricy Ramalho

O comentarista do Grupo Jovem Pan também conversou com fontes do Tricolor e conseguiu informações exclusivas quanto ao uso da base na próxima temporada e a permanência de Daniel Alves

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/São Paulo FC Flavio Prado revelou planos da diretoria do São Paulo para a próxima temporada



Afundado em crise financeira e com baixo poder de investimento, o São Paulo apostará muito nas promessas das categorias de base. Ao menos, é o que garante o jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, que trouxe informações exclusivas quanto ao planejamento do clube para a próxima temporada. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, o comentarista deu detalhes sobre o trabalho de Muricy Ramalho, coordenador técnico, Marcos Biasotto, diretor-executivo de futebol de base do Tricolor, e Hernán Crespo, treinador argentino recém-contratado.

“Eu tenho muitos anos de imprensa e não estou aqui para dar chute. A ideia do São Paulo, de acordo com as minhas fontes, é integrar muito as categorias de base com o time principal. O Muricy vai ficar metade do tempo em Cotia e metade na Barra Funda. O clube contratou o (Marcos) Biasotto, um dos caras mais credenciados na base no país, porque não tem nada de dinheiro. Não é que está ‘duro’, é que está devendo muito. E eles trouxeram o Biasotto para tentar aproveitar o máximo possível de jogadores oriundos da base. Qualquer jogador do São Paulo está à venda porque precisa de grana! A integração entre Crespo, Muricy e Biasotto será uma coisa só”, informou Flavio Prado.

A notícia surge após Muricy Ramalho conceder uma entrevista à TV Gazeta, na qual admite o mau momento do clube e fala em contratar reforços. Na conversa, o ex-treinador também disse que Crespo conta com Daniel Alves. “O Daniel Alves tem um contrato em vigência, não tem o que fazer. O problema é simplesmente um: o São Paulo não consegue pagar o que foi prometido a ele. O Daniel está fazendo a parte dele, sendo líder do time, ajudando o grupo dentro e fora do campo. É fundamental! Ele evita que coisas piores aconteçam no elenco. Já o São Paulo não está fazendo a parte dele. Até agora, praticamente não pagou nada. Vai depender da decisão do jogador mesmo”, comentou Flavio Prado.

