Flavio Prado vê Dome superior a Jesus e diz: ‘Não descarto o Flamengo disparar de novo’

O Flamengo parece ter, enfim, embalado. Campeão de quase tudo em 2019, o time rubro-negro alcançou a quarta vitória seguida sob o comando de Domènec Torrent no Campeonato Brasileiro e, após um início claudicante, já é o vice-líder da competição nacional. Motivo para os rivais ficarem preocupados? Na opinião de Flavio Prado, sim. Em participação no Esporte em Discussão desta quinta-feira, 10, no Grupo Jovem Pan, o comentarista colocou o treinador espanhol acima de Jorge Jesus, técnico que deixou o Brasil com mais títulos do que derrotas, e foi categórico: não se surpreenderia se o Flamengo fosse campeão da Série A com sobras novamente.

“Eu não descarto o Flamengo disparar de novo”, afirmou Flavio Prado. “Porque, hoje, ele tem um técnico em um nível até mais elevado que o anterior e um elenco muito melhor que os outros. O Jorge Jesus, gente, era um técnico regional… Ele fez um baita sucesso no Benfica e só! O Dome não é o Guardiola, é claro, mas tem os conceitos do Guardiola. Se ele administrar o grupo, acostumar… Acabou! Esses conceitos sendo colocados em prática no melhor elenco do futebol brasileiro… Não é que vai colocar os conceitos num time pequenininho, vai colocar num baita elenco! Caramba… Não tem como não dar certo!”, acrescentou.

“Os conceitos estão aí, o Dome é um cara que parece que ajudava muito na gestão dos jogadores dos times do Guardiola, era ele quem dava os treinamentos… Ele sabe trabalhar bem o grupo. E outra coisa, né? Nós estamos falando de futebol brasileiro. Não precisa muito. Não precisa trazer o Guardiola! Do jeito que estamos atrasados taticamente, se o Dome fizer 20% do trabalho do Guardiola, meu Deus do céu… Já ganha com um monte de ponto na frente!”, complementou Flavio Prado.

O comentarista do Grupo Jovem Pan ainda disse acreditar na possibilidade de o Flamengo, hoje dominante no Rio de Janeiro, estabelecer uma supremacia a nível nacional. “Hoje eu vi uma estatística que mostrava que, dos últimos dez jogos contra Botafogo, Vasco e Fluminense, o Flamengo perdeu apenas três dessas 30 partidas. Não tem mais! Hoje, no Rio de Janeiro, tem o Flamengo, e não existe um segundo time! O resto é resto! A tendência de isso acontecer no Brasil, também, é muito grande, porque está ficando uma diferença absurda. Você tem os melhores conceitos, com o melhor elenco, com jogadores que vieram da Europa e são inteligentes, entendem os conceitos… Vai ser duro”, finalizou.

