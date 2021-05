Flavio Prado zoa Vampeta após queda do Corinthians: ‘Torneio internacional não é a praia do clube’

O comentarista do Grupo Jovem Pan provocou o Velho Vamp após a eliminação do Timão na Copa Sul-Americana com a derrota para o Peñarol

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/EFE/EPA/MARIANA Vampeta foi zoado por Flavio Prado após a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana



Mesmo com duas rodadas a disputar, o Corinthians deu adeus à Copa Sul-Americana ao ser goleado pelo Peñarol (URU) por 4 a 0, em Montevidéu, na noite da última quinta-feira, 13, ficando sem chances de classificação para as oitavas de final. Desta forma, o Alvinegro segue sem conquistar a competição continental, voltando as suas atenções ao Campeonato Paulista – no próximo domingo, o time de Vagner Mancini volta a campo para jogar a semifinal contra um adversário ainda desconhecido. Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, o comentarista Flavio Prado provocou Vampeta, ídolo do Timão e atual comentarista do Grupo Jovem Pan, mencionando a suposta falta de tradição do clube em torneios continentais.

“O Corinthians fez o certo ao poupar jogadores contra o Peñarol e jogar a toalha na Sul-Americana. Sport Clube Corinthians Paulista! Precisa se preocupar com o futebol paulista porque é o esquema dele. Jogo internacional não é com ele, então ele desistiu. Ser campeão da Libertadores? Eu já falei: é a mesma coisa que aconteceu com o Once Caldas (COL). É exceção!”, disse Flavio Prado. “O Mancini está fazendo milagre. Sem sacanagem, o Corinthians perde todas as competições internacionais que ele disputa. E perde para qualquer um! Não é a praia do Corinthians! Nem chega a disputar os campeonatos!”, completou o jornalista.

Assista ao debate abaixo: