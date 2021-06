Mauro Beting critica Abel por postura do Palmeiras em empate com o Corinthians; assista

De acordo com o jornalista, o time treinado pelo técnico português teve ‘excesso de cautela’ após sair na frente do placar com um gol de Raphael Veiga

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Palmeiras Mauro Beting criticou Abel Ferreira após empate do Palmeiras com o Corinthians



Mauro Beting, comentarista do Grupo Jovem Pan, criticou Abel Ferreira devido à postura apresentada pelo Palmeiras no empate com o Corinthians, no Allianz Parque, em partida realizada no último sábado, 12, e válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jornalista, o time alviverde apresentou um “excesso de cautela” após sair na frente do placar com um gol de Raphael Veiga. Beting, no entanto, ponderou que as suas pontuações sobre o trabalho do técnico português não significa que ele deseja a demissão do treinador.

“O Palmeiras só acordou depois do Corinthians empatar e recuar, mas ainda assim não apresentou grandes ideias. Não vou dizer que é covardia, mas é uma palavra muito próxima de covardia. Excesso de cautela! O Abel Ferreira tem que ser criticado, mas isso vale para ele e para outros treinadores: quando você critica um profissional, não significa dizer que você deseja a demissão. É uma crítica, assim como o público pode me criticar. O momento do Abel não é bom, assim como o do Palmeiras, e merece ser criticado. É o momento de ter uma cobrança interna muito forte, mas externamente estar fechado”, disse o comentarista durante o programa “Esporte em Discussão.”

