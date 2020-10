Mauro Beting: ‘O Santos tem, hoje, o melhor goleiro e o melhor jogador em atividade no Brasil’

“O Peixe tem honrado a sua história tricampeã da América”, exaltou o comentarista do Grupo Jovem Pan

Montagem sobre fotos/Jovem Pan/Reprodução/Ivan Storti/Santos/Divulgação O comentarista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan, rasgou elogios ao Santos após a classificação do time às oitavas de final da Libertadores



Afastamento de presidente, intensa crise financeira, atrasos salariais… Fora de campo, o Santos vive uma das fases mais conturbadas de sua história. Dentro das quatro linhas, no entanto, o time alvinegro tem feito bonito e superado as expectativas. Apesar de não contar com um elenco farto, o Peixe ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro e já garantiu classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores da América. O técnico Cuca tem grandes méritos, é verdade, mas dois jogadores em especial também merecem elogios: o goleiro João Paulo e o atacante Marinho. Em participação no Esporte em Discussão desta sexta-feira, 02, no Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting exaltou ambos e os classificou, respectivamente, como o “melhor goleiro” e “melhor jogador” em atividade no Brasil hoje.

“O Santos, para mim, já faz uma campanha muito melhor do que a encomenda no Brasileiro e faz a mesma coisa com o Cuca na Libertadores. Fora que o Santos tem, hoje, na meta, desde que ele estreou contra o Sport, no Recife, aquele que, para mim, é o melhor goleiro em atividade no Brasil. Não significa dizer que ele é o melhor goleiro do Brasil. Mas, hoje, ninguém está catando mais que o ótimo João Paulo. É uma fase brilhante, fantástica. E acho que não é só fase… Ele é, realmente, um ótimo goleiro, de um nível excelente. O João Paulo sabe trabalhar com os pés, e não só para sair jogando, mas defendendo com os pés… Ele faz aquelas defesas de futsal, e não é todo goleiro que sabe fazer isso. Ele é grande, parece pesadão, mas tem uma explosão e uma agilidade impressionantes. É um goleiraço!”, afirmou, a respeito do jogador de 25 anos, que chegou a atuar na base do Santos e tomou conta da meta alvinegra após as saídas de Vanderlei e Éverson e a lesão de Vladimir.

Os elogios de Mauro Beting também recaíram sobre Marinho, carismático atacante de 30 anos que já soma 12 gols em 19 jogos na temporada. “Eu adoro o Marinho. Ele era um meme que virou um ótimo jogador, e ele mesmo fala isso. Na semana passada, ele disse que estava falando menos porque não queria ser conhecido apenas como um meme, uma figura engraçada. E ele é um ótimo jogador, isso é que é legal, ele ter essa consciência. O Marinho é muito inteligente e vive uma fase… Acho que não é para ser convocado para a Seleção, mas, para mim, é o melhor jogador no Brasil hoje. O João Paulo eu acho um goleiro extremamente convocável. O Marinho, até pela concorrência extremamente qualificada da posição, eu não convocaria, mas não convocá-lo não significa dizer que eu não gosto dele. É um ótimo jogador”, finalizou.

Confira, abaixo, o comentário completo de Mauro Beting: