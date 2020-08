Nem Neymar, nem Lewa: veja quem Vampeta escolheria o melhor do mundo pela final da Champions

O comentarista do Grupo Jovem Pan surpreendeu ao analisar a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa

Montagem sobre fotos/Matt Childs/David Ramos/EFE/Reprodução/Jovem Pan Vampeta analisou a final da Liga dos Campeões da Europa nesta segunda-feira, 24, no Esporte em Discussão



Nem Neymar, nem Robert Lewandowski. Em participação no Esporte em Discussão desta segunda-feira, 24, no Grupo Jovem Pan, Vampeta surpreendeu ao revelar quem escolheria como o melhor jogador do mundo contando apenas a final da Liga dos Campeões da Europa, disputada no último domingo, 23, em Lisboa. Segundo o Velho Vamp, Manuel Neuer foi o atleta mais decisivo da vitória por 1 a 0 do Bayern de Munique sobre o PSG, no Estádio da Luz. Terceiro melhor do planeta em 2014, quando ficou atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na disputa pela Bola de Ouro da Fifa, o goleiro alemão brilhou e fez pelo menos três importantes defesas durante a partida que rendeu o hexa da Champions aos bávaros.

“Se fosse para ser escolhido o melhor jogador do mundo ontem, naquela partida… Quem seria o melhor do mundo hoje? O Neuer!”, afirmou Vampeta. “Vou te falar… O Paris Saint-Germain deu trabalho, vendeu caro ontem, viu? Teve uma bola do Lewandowski na trave, mas termina o primeiro tempo e era para ter sido uns 3 a 1 para o PSG. Se o Mbappé está legal, porque ele se machucou na final da Copa da França… Ele saiu cara a cara, o Di Maria e o Neymar, também. Cada um teve uma chance de fazer um. E não foi chute de longe, não! Foi de dentro da área! Quando o goleiro aparece, gente, é porque o outro time está bombardeando”, acrescentou.

O pentacampeão mundial também disse não acreditar em um enfraquecimento do PSG ao fim da temporada. Thiago Silva já anunciou que deixará o clube, é verdade, mas, de acordo com Vampeta, o time francês deve se reforçar ainda mais para, enfim, realizar o sonho de faturar o título da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez. “O Bayern ganhou o seu sexto título sem surpresa nenhuma. Acho que o Paris Saint-Germain não vai desmanchar, e sim se reforçar ainda mais. Acho que os caras não vão parar, não! Vão colocar moeda!”, finalizou.

