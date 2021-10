Nilson Cesar vê Flamengo forte na briga pelo Brasileirão e exalta meio-campista: ‘É espetacular’

Apesar da diferença, o narrador do Grupo Jovem Pan acredita que o time treinado por Renato Gaúcho pode, sim, buscar o tri consecutivo, algo que somente o São Paulo conseguiu na história do torneio

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MARCELLO DIAS/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Nilson Cesar exaltou o Flamengo após a vitória sobre o Juventude



O Flamengo não teve a menor dificuldade para ganhar do Juventude por 3 a 1, na noite da última quarta-feira, no Maracanã, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro manteve a sua caça ao líder Atlético-MG, permanecendo 11 pontos atrás, mas com duas partidas a menos. Apesar da diferença, o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, acredita que o time treinado por Renato Gaúcho pode, sim, buscar o tri consecutivo, algo que somente o São Paulo conseguiu na história do torneio. Durante o programa “Esporte em Discussão”, o locutor não economizou nos elogios ao elenco da agremiação carioca.

“Com um tropeço do Galo, o Flamengo só vai depender dele para ser campeão. O time tem dois jogos atrasados, sendo um contra o Grêmio, que está perdendo para todo mundo, e o outro contra o Athletico-PR. Então, não duvidem se o Flamengo beliscar mais uma vez o Brasileirão. O Atlético-MG não pode bobear de jeito nenhum!”, disse o locutor, que enalteceu Andreas Pereira, responsável por uma pintura de falta. “Esse gol lembro os chutes do Nelinho, que fazia a bola subir e descer. Foi na gaveta! Esse rapaz é um jogador espetacular”, completou.

