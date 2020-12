Vampeta arrisca palpite ousado para Corinthians x São Paulo pelo Brasileiro

O Velho Vamp teve uma opinião diferente do restante da bancada do Esporte em Discussão desta sexta-feira; confira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Rodrigo Cosa/Corinthians/SPFC Vampeta arriscou o seu palpite para Corinthians x São Paulo



O São Paulo é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem para o vice-líder, tendo a melhor defesa do torneio e o segundo melhor ataque. Ainda assim, o Tricolor paulista não irá ganhar do Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo marcado para este domingo, 13, válido pela 25ª rodada. Ao menos, essa é a opinião do comentarista Vampeta, que se apega ao fato do Timão nunca ter perdido para o rival desde a inauguração do estádio, em 2014.

“O Corinthians está treinando há dez dias, tendo tempo para treinar. Qual é a vantagem do time sobre o São Paulo? O tabu, mas que também pode ser quebrado, como aconteceu contra o Palmeiras. O São Paulo vem motivado, tem a volta do Daniel Alves e tem uma sequência boa para poder abrir mais vantagem. Eu só vou no tabu. Dizer qual time está jogando melhor todo mundo sabe, porque é, de fato, o São Paulo. Mas não vejo favoritismo porque, em clássico, às vezes quem está pior leva a vantagem. Vai ser 2 a 1 para o Corinthians”, disse o ex-jogador no programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, nesta sexta-feira, 11.

O São Paulo, de fato, nunca venceu o Corinthians no estádio localizado em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Até agora, o Tricolor soma nove derrotas e três empates em 12 visitas à arena do arquirrival. Neste domingo, o time de Fernando Diniz terá a oportunidade de quebrar o tabu e deixar o Timão ainda mais em perigo, já que os comandados de Vagner Mancini estão apenas com seis pontos a menos que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Assista ao debate abaixo: