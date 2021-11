Vampeta reprova posicionamento de Renato Augusto, mas minimiza derrota do Corinthians

O comentarista do Grupo Jovem Pan ainda afirmou que o goleiro Cássio falhou em um dos três gols marcados pelo Atlético-MG

Parte da torcida do Corinthians ficou na bronca com o técnico Sylvinho por mais uma vez colocar Renato Augusto como um atacante, na noite da última quarta-feira, 10, na derrota para o Atlético-MG por 3 a 0, no Mineirão. Ex-jogador do clube e atual comentarista do Grupo Jovem Pan, Vampeta endossou as críticas ao treinador durante o programa “Esporte em Discussão”. “Com a função que o Renato Augusto está fazendo, o Corinthians perde o seu principal jogador de meio-campo, já que o Willian está machucado. O Giuliano até tem bom passe, mas o Renato é diferenciado e está atuando fora de posição. Ele está mais à frente, jogando de costas para o zagueiro e perdendo o passe vertical”, disse nesta quinta-feira, 11.

Apesar de reconhecer o baixo rendimento do Corinthians diante do Galo, Vampeta minimizou a derrota e ressaltou que o time segue na luta por uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores da América. “O Corinthians jogou muito mal, não deu um chute ao gol durante noventa minutos. O Atlético-MG mereceu, fez três golaços, sendo um na falha do Cássio. o Sylvinho tentou consertar tirando o Du Queiroz e passando o Roger Guedes para atuar como ‘falso 9’, mas acabou levando o segundo. Ainda assim, perdeu do líder, o que é normal. Vai oscilar entre a quarta e a sexta posição. A briga é para estar na Libertadores”, completou.