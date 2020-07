‘Viram como há vida sem a Globo?’, diz Spimpolo após Fla-Flu no SBT

O repórter afirmou ser a favor da quebra de monopólio e pediu: “que outras emissoras também entrem na briga e transmitam o futebol brasileiro”

O repórter Marcio Spimpolo, do Grupo Jovem Pan, falou sobre a transmissão da final do Campeonato Carioca no SBT



Em participação no Esporte em Discussão desta quinta-feira, 16, o repórter Marcio Spimpolo, do Grupo Jovem Pan, elogiou o SBT pela transmissão da final do Campeonato Carioca, disputada ontem por Flamengo e Fluminense, no Maracanã. O jogo, que deu o título à equipe comandada por Jorge Jesus, terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0 e foi exibido no canal de Sílvio Santos graças à MP 984, que deu aos times mandantes o poder de negociar os direitos de transmissão dos jogos que não pertencem a nenhuma emissora. Segundo Spimpolo, o SBT fez uma boa cobertura da partida e provou que “há vida sem a TV Globo no futebol”.

“Parabéns a Téo José, Carlos Alberto, Athirson, Isabele Benito e Smigol, que participaram da transmissão! Você vê como é possível, como há vida sem a TV Globo no futebol? Foi uma transmissão muito bem feitinha! O SBT fez uma bela cobertura ontem, sim! Foi uma bela transmissão! Parabéns a todos os companheiros do SBT pela transmissão!”, elogiou o repórter. “Que outras emissoras também entrem na briga sempre que possível e transmitam o futebol. Que se tenha mais empregos, mais oportunidades para todos, porque eu sou contra esse monopólio aí… Principalmente quando a TV Globo compra um monte de evento e não transmite. Ela engaveta e não deixa ninguém fazer. E não estou falando só de futebol, não, e sim de Olimpíada, tênis, boxe, um monte de coisa que a Globo às vezes tem e não passa em nenhum lugar, ou você só tem a possibilidade de ver na TV a cabo. Então, ontem, com o SBT fazendo, foi show de bola!”, acrescentou.

Disputado às 21h de ontem, o jogo entre Flamengo e Fluminense terminou com triunfo rubro-negro por 1 a 0, no Maracanã. O gol da vitória rubro-negra foi marcado por Vitinho, aos 49min do segundo tempo, mas nem seria necessário, já que o time comandado por Jorge Jesus havia vencido o jogo de ida, na quarta-feira passada, por 2 a 1 e jogava pelo empate para ser campeão. Com a conquista do título, o clube da Gávea se isolou ainda mais como o maior vencedor da história do Campeonato Carioca. Agora, o Flamengo soma 36 taças, contra 31 do Fluminense, 24 do Vasco e 21 do Botafogo.

Confira, abaixo, o debate sobre a final do Estadual do RJ no Esporte em Discussão: