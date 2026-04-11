Quadro de saúde de Bolsonaro está ‘evoluindo de forma satisfatória’, diz médico

O cardiologista que acompanha o ex-presidente informou que o capitão da reserva ainda se queixa de fadiga e cansaço

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Médico de Bolsonaro disse que a recomendação de intervenção cirúrgica no ombro se mantém



O cardiologista Brasil Caiado informou na sexta-feira (10) que o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro está “evoluindo de forma satisfatória”. Segundo o médico, o capitão da reserva está com pressão arterial controlada, quadro de desequilíbrio inalterado, mas ainda se queixa de fadiga e cansaço.

Caiado disse também que a recomendação de intervenção cirúrgica no ombro direito de Bolsonaro se mantém. Além disso, o cardiologista comunicou que, em prisão domiciliar temporária, o ex-presidente faz semanalmente três sessões de fisioterapia e seis de reabilitação respiratória.

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