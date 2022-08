Exclusivo: Ministro da Agricultura, Marcos Montes, fala sobre crédito rural, exportação de milho para a China e abertura de novos mercados

A relação entre China e Estados Unidos, abertura do mercado chinês para o milho e farelo de soja do Brasil e a reavaliação de novos defensivos agrícolas pela Anvisa também foram temas do programa

Reprodução/TV Jovem Pan News Ministro Marcos Montes durante entrevista ao programa Hora H do Agro



O programa Hora H do Agro deste sábado, 13, conversou com exclusividade com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, que abordou temas como o Plano Safra 22/23, proibição do ingrediente ativo carbendazim, abertura de novos mercados e exportação de milho brasileiro para a China. Um dos assuntos de maior destaque foi o crédito rural, já que produtores de diversas regiões do país relataram dificuldade de acesso às linhas de financiamento e esgotamento de recursos. No encontro, a jornalista Kellen Severo também atualizou temas como a relação entre China e Estados Unidos e abertura do mercado chinês para o milho e farelo de soja do Brasil. O programa também tratou da reavaliação toxicológica que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está fazendo em outros fungicidas após a proibição do ingrediente ativo carbendazim. Confira abaixo!