Hora H do Agro discute restrição de combustível, vitória de Trump e protestos na Europa

MARLON COSTA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Levantamento indicou nesta semana que pelo menos sete estados do país registram restrição de combustíveis



O programa Hora H do Agro deste sábado, 20, destacou uma pesquisa realizada pela Posto Seguro Brasil, que revelou que pelo menos sete Estados do país apresentam restrição de combustíveis em um momento em que há uma maior demanda para os trabalhos de plantio e colheita no campo. Já no cenário internacional, agricultores da Alemanha seguiram com os protestos contra cortes nos subsídios ao diesel. Manifestações do setor agrícola na França e Romênia também foram registradas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump venceu as primárias republicanas em Iowa com uma margem inédita de 30 pontos em relação ao segundo colocado. No importante Estado agrícola que abriu as primárias de 2024 do partido, ele conquistou 51% dos votos. Entre outros temas destacados no programa estão a queda dos preços da soja a patamares de 2020, mesmo com uma quebra de safra no Brasil, e a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra o agro.

Vai faltar combustível? Brasil tem restrição de diesel e gasolina

Um levantamento realizado pela Posto Seguro Brasil indicou nesta semana que pelo menos sete estados do país registram restrição de combustíveis, como diesel e gasolina. O fato ocorre em pleno início da colheita da soja no Brasil e plantio do milho, trabalhos de campo que necessitam do diesel para a operação das máquinas.

Por que agricultores da França, Alemanha e Romênia estão protestando?

Após produtores rurais da Alemanha protestarem durante uma semana contra um plano do governo para cortar subsídios ao diesel, países como França e Romênia também registraram manifestações do setor agrícola. Na cidade francesa de Toulouse, os agricultores despejaram esterco em prédios do governo e paralisaram rodovias. Eles reclamam da alta de impostos e dificuldades para se manter na atividade. Já na Romênia, o agro se juntou aos caminhoneiros contra o alto custo de produção.

Eleição nos EUA vai afetar o Brasil; saiba como

O ex-presidente dos EUA Donald Trump venceu as primárias do partido republicado em Iowa. Ele obteve 51% dos votos, com uma margem de 30 pontos em relação ao segundo colocado, algo sem precedentes em uma disputa do partido no local. Outros Estados também terão as votações ao longo do ano para escolher o candidato à presidência pelo partido, assim como os democratas. Neste momento, as pesquisas indicam que a eleição americana será disputada entre Trump, pelos republicanos, e Joe Biden, pelos democratas.

Por que a soja não para de cair mesmo após quebra de safra?

Os preços da soja no Brasil não param de cair. Um levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) revelou que, no Paraná, a cotação da oleaginosa é a menor desde agosto de 2020. Neste mês de janeiro, por exemplo, os valores apresentam queda acumulada de 15%. Essa queda ocorre mesmo com recentes cortes de safra realizados pela Conab e por consultorias privadas. A Aprosoja Brasil, por exemplo, já indica uma estimativa de produção de soja em 135 milhões de toneladas. Por que o preço da soja não está subindo mesmo com as revisões na safra?

Ministro do STF decide contra o agro; entenda

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu todas as ações na Justiça que questionam a demarcação de uma terra indígena na região de Guaíra, no Paraná, e permitiu que a Funai dê andamento ao processo de demarcação. Como justificativa, Fachin citou recentes episódios de violência, que, segundo ele, aprofundam a vulnerabilidade dos povos indígenas. Ele acionou ainda a Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça para que as tratativas para a construção de consenso sobre a questão sejam iniciadas.