Rebelião na Rússia impacta no acordo para exportação de grãos pelo Mar Negro; confira destaques do Hora H do Agro

REUTERS/Yoruk Isik Problemas no comércio de fertilizantes pelo Mar Negro pode causar aumento de preços em escala global



O programa Hora H do Agro deste sábado, 1º, analisou os impactos da rebelião do grupo paramilitar Wagner contra o governo russo, assim como os efeitos na guerra na Ucrânia e no acordo para exportação de grãos e fertilizantes pelo Mar Negro. No encontro, também foi abordado o plano do governo da Holanda de estatizar fazendas para atingir a meta climática. Os pecuaristas do país terão até 2028 para aderirem de forma voluntária ao programa. Entre os outros temas em destaque estão o anúncio do Plano Safra 23/24, embargo japonês à carne de frango do Espírito Santo após um caso de gripe aviária em ave de subsistência e as perspectivas para os preços dos fertilizantes. Confira:

Supremacia Putin abalada e os impactos na guerra da Ucrânia

O último fim de semana foi marcado por grande tensão na Rússia após o grupo Wagner organizar um motim e convocar militares para marchar até Moscou. Após negociação liderada pelo presidente da Bielorússia, o líder do grupo paramilitar decidiu cancelar a rebelião e em contrapartida seria exilado no país. Já Putin classificou o ato como uma punhalada nas costas e viu sua supremacia abalada. O programa Hora H do Agro deste sábado, 1º, analisou o tema com o mestre em relações internacionais Valdir da Silva Bezerra, que está na Rússia e relatou a situação no país uma semana depois. Ele revela ainda o que esperar da guerra na Ucrânia e se acredita que haverá renovação do acordo para exportar grãos e fertilizantes pelo Mar Negro.

Rebelião na Rússia deve elevar preços dos fertilizantes, diz CEO da Eurasia Group

Uma reportagem da revista “Veja” revelou que o CEO da Eurasia Group, Ian Bremmer, uma das principais consultorias de risco político do mundo, disse que o conflito político na Rússia deve elevar os preços de fertilizantes no mundo. Segundo o cientista político americano, a rebelião do grupo Wagner contra o governo russo tende a aumentar o otimismo da Ucrânia e fazer com que o país invadido fique mais audacioso e decida não estender o acordo para o comércio de fertilizantes pelo Mar Negro, culminando em um aumento de preços em escala global. O programa Hora H do Agro deste sábado, 1º, revela que o acordo do Mar Negro, fechado entre Rússia e Ucrânia, permite a exportação de grãos e fertilizantes de ambos os países pelo Mar Negro. Esse tratado tem sido renovado de tempos em tempos e no dia 18 de julho irá expirar o último documento assinado entre os países. Confira a análise do analista da consultoria Agrinvest Commodities, Jeferson Souza, sobre o que pode acontecer com o mercado de adubos.

Governo libera volume recorde para o Plano Safra 23/24

O governo divulgou nesta semana o Plano Safra para a temporada 23/24. O programa é voltado para a concessão de crédito rural para os agricultores custearem a safra e realizarem investimentos, como compra de máquinas e construção de armazéns, por exemplo. Neste ano, a divulgação foi dividida entre um plano para médios e grandes produtores e outro para pequenos agricultores. No total, foram mais de R$ 430 bilhões, o maior volume da história. Ao programa Hora H do Agro deste sábado, 1º, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse estar surpresa com o volume. Porém, ressalta preocupação com o baixo recurso subsidiado, ou seja, aquele que o governo tira do bolso para que os juros aos agricultores fiquem menores. Confira:

Holanda vai estatizar fazendas para atingir meta climática

Os pecuaristas da Holanda terão até fevereiro de 2028 para aderirem ao programa do governo holandês que pretende comprar fazendas para fechá-las. Estatizar propriedades rurais é um projeto do governo da Holanda para que o país atinja suas metas climáticas. A proposta, que faz parte do Green Deal (Acordo Verde Europeu) foi aprovada pela Comissão Europeia no início de maio. O orçamento para essas compras por parte do governo será da ordem de 1,4 bilhão de euros. Pequenos e médios criadores de gado de corte e leite, suínos e aves poderão aderir ao programa de forma voluntária. Confira a análise do coordenador do laboratório de bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Daniel Vargas, ao programa Hora H do Agro.

Embargo do Japão à carne de frango e o futuro da avicultura no Brasil

O Japão suspendeu temporariamente a compra de carne de frango do Espírito Santo. A restrição acontece após o estado registrar um caso de gripe aviária em uma ave de fundo de quintal, utilizada para subsistência. Essa é a primeira vez que o Brasil registra a doença em uma ave de fundo de quintal, já que os outros casos foram encontrados em aves silvestres. A Associação Brasileira de Proteína Animal disse que a decisão tomada pelas autoridades japonesas não está em linha com as orientações da Organização Mundial de Saúde Animal, que prevê a suspensão do comércio apenas em casos de gripe aviária em aves comerciais, o que não ocorreu. Ao programa Hora H do Agro deste sábado, 1º, especialistas revelaram que o Japão é o segundo maior comprador de carne de frango do Brasil. O receio é de que o país possa embargar o produto de outros estados relevantes na produção caso focos de gripe aviária em aves de subsistência sejam registrados. A decisão dos japoneses também abre precedente para que outros países façam o mesmo. Confira: