25 mil alunos podem ter abandonado escolas do Rio de Janeiro na pandemia

Mapeamento foi feito pela Secretaria Municipal de Educação, indicando que estudantes não voltaram às aulas presenciais, desde que foram retomadas, e nem entregaram atividades remotamente

A pandemia da Covid-19 é motivo de preocupação na cidade do Rio de Janeiro pela secretaria municipal de Educação, que mapeou que 25 mil alunos não voltaram às aulas presenciais desde que o processo foi retomado gradativamente e também não entregaram as atividades de maneira remota. A pasta está procurando os estudantes por meio de uma busca ativa, para evitar a confirmação dessa tendência de evasão escolar. A prefeitura criou programas de reforço para recuperar o ensino daqueles que não conseguiram acompanhar as aulas pela internet, por motivos técnicos ou financeiros. A rede municipal de educação retomou na última segunda-feira, 18, as aulas presenciais obrigatórias, sem distanciamento, colocando um final nos rodízios de presença. A rede possui 650 mil alunos, dentre os quais 4% não tiveram nem aulas presenciais e nem remotas durante a pandemia. Segundo o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, o dado revela a necessidade pela modalidade presencial de aulas. “Nós estamos realizando uma série de inciativas de buscas ativas para recuperar os alunos e esse novo passo que estamos dando com os alunos podendo ir todos os dias é uma grande oportunidade de recuperar. Faço um apelo às famílias, para que mandem seus filhos para as escolas. Nós estamos preparados para receber todos eles.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga