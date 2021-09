Adolescente de 15 anos se entrega à polícia e confessa ter matado Lucas do Valle

Segundo a advogada de defesa, o jovem entrou em contato com a mãe e assumiu a autoria do crime; neto do narrador Luciano do Valle faleceu na semana passada

Reprodução/Instagram/@dovalle7 Adolescente responsável pelo disparo que matou Lucas se apresentou nesta quarta-feira, 22, no 17º Distrito Policial



Um adolescente de 15 anos confessou ter participado do assalto envolvendo o neto do narrador esportivo Luciano do Valle. O crime aconteceu na última quarta-feira, no bairro Ipiranga, quando Lucas do Valle, de 29 anos, foi abordado por dois homens em uma moto e baleado na cabeça. Ele morreu após ficar dois dias internado em um hospital de São Paulo. O carro dele foi abandonado próximo do local do assalto. O adolescente responsável pelo disparo que matou Lucas se apresentou nesta quarta-feira, 22, no 17º Distrito Policial. Segundo a advogada de defesa, o jovem entrou em contato com a mãe e confessou o crime. Em seguida, ele se entregou. O menor já havia sido internado na Fundação Casa em março deste ano por cometer outro roubo e trocar tiros com policiais, na zona leste da capital paulista. Após 20 dias, recebeu o benefício de deixar o local mediante prestação de serviços comunitários. Mesmo com a confissão, a polícia ainda investiga o caso e busca provas sobre a participação de outros suspeitos no crime.

*Com informações do repórter Victor Moraes