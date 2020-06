Agências da Caixa ficam abertas até 12h neste sábado para saques do auxílio emergencial

Cris Faga/Estadão Conteúdo O calendário com as datas do pagamento da terceira parcela ainda não foi divulgado



A Caixa Econômica Federal abre 680 agências em todo Brasil para efetuar o pagamento do auxílio emergencial neste sábado (13). As unidades da Caixa funcionam das 8h ao meio-dia.

Os trabalhadores que não são do Bolsa Família e nasceram em dezembro poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas lotéricas.

Para efetuar o saque, é necessário gerar um código no aplicativo Caixa TEM. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, o serviço poderá ser feito nas agências.

O calendário com as datas do pagamento da terceira parcela ainda não foi divulgado. A relação das agências que abrem neste sábado pode ser conferida no site auxílio.caixa.gov.br.

Nesta sexta-feira (12), o Ministério da Cidadania divulgou um lote de mais quase 5 milhões de trabalhadores que terão direito ao benefício. Nessa leva, quase 9 milhões de pedidos foram analisados.

Os 4 milhões que tiveram a solicitação negada podem contestar a resposta no aplicativo ou site. Ou, ainda, se inscrever mais uma vez para tentar o benefício.

*Com informações do repórter Renan Porto