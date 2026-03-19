Alckmin comenta pré-candidatura de Haddad ao governo de SP: ‘Coragem da moderação’

Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, vice-presidente também abordou sobre as medidas do governo em relação a redução de impostos sobre o diesel

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirma que o ministro Fernando Haddad possui 'a coragem da moderação' ao comentar a pré-candidatura do petista ao governo de São Paulo



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o ministro Fernando Haddad possui “a coragem da moderação” ao comentar a pré-candidatura do petista ao governo de São Paulo. A declaração ocorreu nesta quinta-feira (19) durante a Caravana Federativa, no ABC Paulista. Segundo Alckmin, o evento busca aproximar os órgãos da federação. “Quando a gente aproxima município, estado e União, ganha a população”, disse.

Durante o encontro, Alckmin detalhou a assinatura do Regime Especial da Indústria Química (REIQ), que visa reduzir custos de produção afetados por conflitos de guerras. “A indústria química é afetada pela guerra, problemas de gás natural, petróleo. Então vai ser dado um estímulo à indústria química para melhorar sua competitividade”, explicou o vice-presidente. Ele acrescentou que a medida “retira tributos para os insumos da indústria química, nafta e outros produtos, e também estimula investimento na indústria para modernização do parque industrial”.

Sobre o preço dos combustíveis, Alckmin ressaltou que a prioridade é evitar reajustes ao consumidor. “O governo priorizou duas questões básicas: primeiro, garantir o abastecimento […] a segunda é evitar aumento de preço”, afirmou. Para isso, ele lembrou que a gestão federal suspendeu a cobrança de tributos. “O governo federal retirou os impostos federais, PIS e Cofins, zerou, tirou tudo sobre o diesel para segurar aí o preço, e deu um subsídio de R$ 0,32 também para tentar segurar o preço”, disse.

O vice-presidente também defendeu o modelo da Caravana Federativa para o desenvolvimento regional. “O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, então é muito importante fortalecer a federação”, declarou. O evento conta com a presença de representantes de pastas como Educação, Saúde, Meio Ambiente e Infraestrutura para a assinatura de convênios com prefeituras locais.

Pré-candidatura de Haddad

O Partido dos Trabalhadores (PT) marcou para sexta-feira (20), às 10h, o anúncio oficial da pré-candidatura de Haddad ao Governo do Estado de São Paulo. O evento ocorrerá no Sindicato dos Químicos, na capital paulista, e contará com a presença do presidente Lula.

Haddad deve se dedicar integralmente à campanha a partir de abril, após um curto período de descanso. Embora seu nome tenha sido cogitado para o Senado, a decisão foca na disputa estadual, visando garantir um apoio para a campanha presidencial de Lula em São Paulo.

Internamente, o PT busca agora definir o nome para ser o vice-governador, preferencialmente uma figura de centro para ampliar o diálogo com eleitores menos alinhados à esquerda. Para o Senado, nomes como Simone Tebet e Marina Silva estão entre as tendências para compor a chapa majoritária.