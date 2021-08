Alemanha libera a entrada de brasileiros vacinados a partir de 22 de agosto

Por lá, se o viajante já teve Covid-19, pode ser considerado totalmente vacinado com apenas uma dose

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Documento precisa ter indicador da pessoa ou instituição responsável pela vacinação ou pelo certificado



A Alemanha liberou a entrada de brasileiros vacinados em seu território a partir deste domingo, 22. A regra foi alterada depois o Brasil deixou de ser classificado como zona com variantes da Covid-19 e passa a constar como zona de alto risco. Turistas brasileiros vacinados com os imunizantes aprovados pela agência reguladora alemã para medicamentos poderão voltar ao país. As vacinas são: Janssen, Moderna, Pfizer e AstraZeneca. A Alemanha vai considerar totalmente vacinado o visitante que recebeu a segunda dose ou dose única há pelo menos 14 dias. Ele deve preencher um registro digital de entrada antes do embarque. Quando chegar na Alemanha, o brasileiro vai precisar apresentar o Certificado Covid Digital, no modelo da União Europeia.

Também vale um comprovante similar de vacinação, que pode ser digital ou em papel, mas precisa estar em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol. O documento precisa ter os dados pessoais da pessoa vacinada, a data da vacinação, número de doses aplicadas e o nome da vacina aplicada. O documento precisa ter indicador da pessoa ou instituição responsável pela vacinação ou pelo certificado. Se o viajante já teve Covid-19, pode ser considerado totalmente vacinado com apenas uma dose — mas vai precisar mostrar um teste PCR positivo antigo como prova de que teve a doença. Menores de 12 anos não-vacinados podem entrar na Alemanha acompanhados de pelo menos um dos pais totalmente vacinados. Menores de 6 anos não precisam apresentar testes.

*Com informações da repórter Carolina Abelin