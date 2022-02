Alexandre Silveira toma posse e desconversa sobre liderança do governo no Senado

Senador foi convidado para assumir o cargo após a saída de Fernando Bezerra

Geraldo Magela/Agência Senado Expectativa é que Silveira aceite o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser o líder do governo



Alexandre Silveira (PSD) tomou posse nesta quarta-feira, 2, a uma vaga no Senado Federal. O parlamentar de Minas Gerais assume a cadeira que era ocupada pelo senador Antonio Anastasia (PSD-MG), novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A expectativa é que Silveira aceite o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser o líder do governo na Casa. O cargo está vago desde dezembro, quando o senador Fernando Bezerra (MDB-PE) entregou o posto ao ser derrotado na disputa pela indicação ao TCU. Alexandre Silveira não afirmou, no entanto, se vai aceitar o convite de Bolsonaro e disse que ainda precisa discutir o assunto. “Independente de quem seja, é o presidente da República Federativa do Brasil e tem que ser respeitado como tal. Então, qualquer resposta será dada através do diálogo, da moderação, do equilíbrio, mas sempre dizendo e ressaltando: nós trabalharemos pela busca de soluções para o Brasil independente de partido político.”

O senador ressaltou ainda que as pautas econômicas são prioridade. “Que aquilo que for importante para o Brasil, principalmente na pauta econômica, podem contar com esse senador. O que for para conter inflação, resgatar e impedir problemas sérios do ponto de vista social que estamos enfrentando”, disse. Presidente da legenda em Minas Gerais, Alexandre Silveira tem proximidade com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e ocupava o cargo de assessor de assuntos técnicos e jurídicos na presidência do Senado Federal. O mandato de Antonio Anastasia ia até o fim de 2022. Por isso, Silveira deve disputar as eleições deste ano.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina