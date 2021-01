Antecipação do 13º salário ‘vem para ajudar’, diz Hamilton Mourão

Proposta do governo é pagar a primeira parcela do benefício para aposentados e pensionistas ainda no mês de fevereiro

Romério Cunha/VPR Para o vice-presidente, uma iniciativa que vem para ajudar a população



O vice-presidente da república, Hamilton Mourão, acredita que antecipação do 13º salário de aposentados e do abono salarial pode ajudar uma parcela da população que, neste início de ano, pode estar enfrentando dificuldades com o fim do auxílio emergencial. A medida, já adotada no ano passado, visa atender diretamente uma parcela da população que sofre mais diretamente com o coronavírus, como os idosos. A ideia é pagar a primeira parcela dos benefícios em fevereiro e a segunda, em março.

A equipe econômica ainda avalia se realmente será possível fazer a primeira antecipação já no próximo mês, mas a medida não tem custo extra para o governo federal, já que a verba já está prevista no Orçamento deste ano. Para o vice-presidente, uma iniciativa que vem para ajudar. “Vocês sabem que no início do ano existem despesas a mais, pagamento de impostos, como IPVA, IPTU e outros. Aesar de serem aposentadas e pensionistas, muitas dessas pessoas sustentam netos, então isso vem para ajudar.”

*Com informações do repórter Antônio Maldonado