Após Irã atacar bases no Iraque, Trump diz que ‘tudo está bem’

Após o ataque, que teve autoria assumida pelo Irã, a duas bases iraquianas que abrigam militares norte-americanos na madrugada da quarta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou pelas redes sociais.

“Está tudo bem! Avaliação das vítimas e mortes ocorrendo agora. Até o momento, tudo bem!”. O republicano afirmou ainda que seu país tem “de longe, as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo!”

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020