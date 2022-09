Após provocar eleitores de Lula, bolsonarista é agredido no Rio de Janeiro 

O caso aconteceu ainda antes do candidato do Partido dos Trabalhadores chegar ao local, onde se encontrou com lideranças evangélicas

Reprodução/Jovem Pan Bolsonarista foi agredido após provocar petistas no Rio de Janeiro



Um apoiador de Jair Bolsonaro (PL) ficou ferido nesta sexta-feira, 9, ao se envolver em uma confusão com eleitores do ex-presidente Lula (PT), na cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso aconteceu ainda antes do candidato do Partido dos Trabalhadores chegar ao local, onde se encontrou com lideranças evangélicas, cumprindo sua agenda eleitoral. Identificado como Rodrigo Duarte, o homem passou pela concentração de petistas com seu automóvel, que estava repleto de adesivos provocativos ao petista e de incentivo ao atual chefe do Executivo. Após ser xingado e ter o carro chutado, Rodrigo Duarte saiu do veículo e acabou sendo atingindo com socos na cabeça. Acionada, a Polícia Militar separou a briga e impediu maiores transtornos. De acordo com os petistas, na véspera do incidente, o homem já havia gravado um vídeo em tom de provocação aos adversários.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga