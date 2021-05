Após sete meses fechada, Sagrada Família reabre para turistas em Barcelona

Visitas estão liberadas apenas aos sábados e domingos durante o período da manhã; com retomada, ritmo de vendas já alcançou 1.000 tickets por hora

Wikimedia Commons Criado no século 19 pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí, o templo costuma receber uma média de 4,5 milhões de pessoas por ano



A Basílica da Sagrada Família, tradicional ponto turístico de Barcelona, na Espanha, reabriu neste sábado, 29, para receber visitantes após sete meses fechada pela pandemia de Covid-19. As visitas estão liberadas apenas aos sábados e domingos durante o período da manhã, com capacidade máxima de 70% dos ocupantes e as entradas devem ser compradas pela internet. O ritmo de vendas já alcançou 1000 tickets por hora. Criado no século 19 pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí, o templo costuma receber uma média de 4,5 milhões de pessoas por ano, ficando atrás somente da Basílica de São Pedro, no Vaticano. O simbolismo cristão está presente em todos os locais, que de forma cenográfica apresenta a vida de Cristo. Com a Espanha entre os países mais afetados pela Covid-19, a pandemia acabou com o sonho dos responsáveis pela Igreja da Sagrada Família de terminar a construção da Basílica em 2026, ano do centenário da morte de Gaudí. No ano passado, o presidente da Junta Construtora da igreja, Esteve Camps, anunciou que, considerando a falta de perspectivas de melhora nas receitas, não há mais data para a finalização do edifício.

*Com informações da repórter Caterina Achutti