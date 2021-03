Após vandalismo, estátua de Trump é retirada de museu nos Estados Unidos

Peça recebia socos do público e deverá ficar fora de exibição até que o local tenha também uma figura do atual presidente Joe Biden

REUTERS/Kevin Lamarque/12.01.2021 O museu de estátuas de cera da cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, tirou a figura do ex-presidente Donald Trump



O museu de estátuas de cera da cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, tirou a figura do ex-presidente Donald Trump de exibição porque a peça recebia socos do público. Segundo o jornal “San Antonio Express News”, a estátua foi danificada com socos e arranhões e precisou ser retirada pelo museu Louis Tussaud’s Waxworks. A imagem de Donald Trump deverá ficar fora de exibição até que o local tenha também uma figura do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E não é raro que figuras políticas sejam vandalizadas por visitantes. Em novembro do ano passado, depois de Trump perder as eleições, no museu de cera Madame Toussaud, em Londres, a estátua do ex-presidente foi vestida com roupa de golfe. Antes mesmo das eleições de 2020 nos EUA, pessoas no museu de cera de Berlim colocaram a estátua de Trump em uma caçamba de lixo.

* Com informações do repórter Victor Moraes