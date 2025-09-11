Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Após voto de Fux, oposição aposta em habeas corpus e pressão por anistia a Bolsonaro

Após voto de Fux, oposição aposta em habeas corpus e pressão por anistia a Bolsonaro

O deputado Luciano Zucco argumenta que a manifestação do ministro pode abrir uma brecha para questionar a competência do STF no caso

  • 11/09/2025 11h00
Wilton Junior/Estadão Conteúdo Após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Motta (c), retoma a cadeira Deputados de oposição visam fazer pressão em Hugo Motta para que presidente da Câmara paute a anistia

O deputado federal Coronel Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara dos Deputados, anunciou que ele e seus aliados estão considerando a possibilidade de impetrar um habeas corpus em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta declaração foi feita durante o voto do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal (STF), que está julgando Bolsonaro por crimes como tentativa de golpe de Estado e formação de quadrilha armada. Zucco argumenta que o voto de Fux pode abrir uma brecha para questionar a competência do STF no caso, o que poderia levar à nulidade do processo e evitar a condenação.

Além do habeas corpus, a oposição também está pressionando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pautar um projeto de anistia. A proposta visa conceder perdão amplo e irrestrito não apenas a Bolsonaro, mas também aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. Embora Motta tenha mostrado reticência no passado, atualmente ele não descarta a possibilidade de debater o tema no plenário. No entanto, mesmo que a anistia seja aprovada na Câmara, ainda precisaria passar pelo Senado, onde enfrenta maior resistência.

O desfecho deste caso pode ter implicações significativas para o cenário político brasileiro. Se a oposição conseguir sucesso em suas estratégias, isso poderá não apenas impactar o futuro político de Bolsonaro, mas também definir novos precedentes legais no país. A ideia dos aliados do ex-presidente é colocá-lo na disputa presidencial de 2026.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

