Arrastões voltam a preocupar bares e restaurantes em São Paulo

Em menos de 10 dias, dois estabelecimentos da capital paulista foram assaltados

Google Street View/Reprodução/28.01/2021 Em 27 de janeiro, o restaurante Arturito, da chef Paola Carossela, foi alvo de assalto; na ocasião, dois homens renderam clientes e funcionários do estabelecimento



Em menos de 10 dias, dois restaurantes de São Paulo sofreram com assaltos e arrastões. O caso mais recente aconteceu na última sexta-feira, 05, no Bottega Bernacca, estabelecimento localizado no bairro Jardins, por volta das 20h. Uma das vítimas, a influenciadora e empresária Manu Carvalho teve a carteira e o celular roubados. O outro assalto aconteceu no dia 27 de janeiro no restaurante Arturito, da chef Paola Carossela. O estabelecimento fica no bairro Pinheiros, Zona Oeste da capital, e o episódio também ocorreu perto das 20h. Na ocasião, dois homens renderam clientes e funcionários, mas foram presos em seguida. Foram apreendidos seis celulares, três carteiras, dois relógios, duas correntes, quatro alianças e uma arma de fogo. Os pertences foram devolvidos às vítimas.

*Com informações do repórter Victor Moraes