Arthur Lira lança pré-candidatura ao Senado por Alagoas

Ex-presidente da Câmara dos Deputados deve enfrentar o rival político Renan Calheiros (MDB) nas eleições de 2026

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados



O deputado federal Arthur Lira (PP) oficializou, na sexta-feira (20), sua pré-candidatura ao Senado pelo estado de Alagoas. O anúncio foi feito durante um evento em um hotel em Maceió, onde o parlamentar esteve com aliados políticos.

Em seu discurso, Lira destacou o período em que presidiu a Câmara dos Deputados, ressaltando que conseguiu dar protagonismo a Alagoas, mesmo sendo um estado com apenas nove representantes na Casa. Ele afirmou que seu trabalho na presidência ajudou a unificar e valorizar o Parlamento, definindo-se como um político “municipalista por convicção”, focado no fortalecimento das cidades.

A entrada de Arthur Lira na disputa pelo Senado marca o primeiro embate direto contra seu principal adversário político no estado, o senador Renan Calheiros (MDB), que tentará a reeleição. Atualmente, os dois grupos buscam o apoio do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL). No entanto, a ausência de JHC no evento de Lira sinalizou um possível distanciamento entre o prefeito e o deputado.

Lira afirmou que pretende trabalhar para reduzir a polarização política no país e consolidar seu grupo em Alagoas. Além de sua própria campanha, o deputado confirmou que seu filho, Álvaro Dias, de 20 anos, disputará uma vaga na Câmara dos Deputados pelo partido Progressistas (PP).

Trajetória

Aos 57 anos, Arthur Lira possui uma longa carreira no Legislativo. Ele ocupa o cargo de deputado federal desde 2011 e está atualmente em seu quarto mandato consecutivo, tendo comandado a Câmara dos Deputados entre 2021 e 2025.