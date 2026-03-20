Conheça Eduardo Cavaliere, o prefeito mais jovem da história do Rio de Janeiro

Aos 31 anos, ex-vice-prefeito assumiu nesta sexta-feira (20) a capital fluminense

Vice-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere



Eduardo Cavaliere (PSD), de 31 anos, assumiu a capital fluminense nesta sexta-feira (20) como o chefe do Executivo municipal mais jovem da história da cidade. Ele assume o lugar de Eduardo Paes (PSD) que deixou a prefeitura, para disputar o governo do Estado em outubro deste ano.

Advogado, Cavaliere é um dos subordinados mais próximos do prefeito e trabalhou como ajudante de ordens na campanha dele ao governo do Estado, em 2018. Formado em Direito na Fundação Getulio Vargas (FGV), esteve à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio entre 2021 e 2022.

Rapidamente, ele ganhou a confiança do círculo mais próximo do prefeito e do próprio incumbente, e acabou tornando-se secretário de uma das pastas mais importantes da administração pública: a Casa Civil, entre 2022 e 2023. Como mostrou o Estadão, Cavaliere é visto como um político pragmático, leal e severo.

Em 2022, foi eleito deputado estadual com 33.688 votos, mas decidiu se licenciar e retornar à Casa Civil de Paes, onde permaneceu até as eleições de 2024. Ao lado do prefeito, foi eleito na chapa “puro-sangue” do PSD para a capital fluminense.