Às vésperas do Enem, professor lembra da importância de ter emocional controlado

Provas, que serão aplicadas neste e no próximo domingo, já foram distribuídas pelo Brasil; docente afirmou que acertar questões fáceis é essencial para bom desempenho

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Provas do Enem serão aplicadas em todo o Brasil



Estudantes de todo o Brasil enfrentam neste domingo, 21, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela confecção das provas, os exames já foram distribuídos para unidades de segurança nas cidades brasileiras. Nesta edição do Enem, 3,1 milhões de candidatos comparecerão a mais de 11 mil locais de prova divididos em quase 1,8 mil cidades. Mais de 48% dos inscritos já terminaram o ensino médio; mais de 36% são estudantes que estão concluindo o colégio e cerca de 14% são treineiros. Esta é a segunda edição do Enem em que o aluno tem a possibilidade de fazer a prova na versão digital. Ao todo, 68.891 pessoas escolheram esta opção e farão as provas em computadores de laboratórios de informática de universidades que se disponibilizaram.

O primeiro dia de provas vai trazer questões das ciências humanas e redação ao longo de 5h30 de duração. No próximo domingo, dia 28, será a vez de matemática e ciências da natureza, com 5 horas de duração. O professor Cláudio Falcão ressalta que a estratégia para ter um bom desempenho é calibrar os acertos entre questões fáceis, médias e difíceis. “As questões são pré testadas e têm níveis de dificuldade. Estou falando tudo isso para dizer que é muito importante que o aluno não erre as questões fáceis. Mais do que acertar as questões difíceis, para ter uma nota maior, uma nota melhor, é não errar as questões fáceis. Existem outros vestibulares no Brasil, em São Paulo, Rio, com um grau de dificuldade muito maior nas suas questões. O ideal é ver a quantidade de questões e tem esse ponto do TRI, então se ele tiver o emocional dele controlado ele acerta as questões fáceis, vai acertar uma média e consegue ter uma nota maior”, afirmou. Aqueles que se inscreveram na segunda chamada do Enem, aberta após decisão judicial sobre concessão do benefício de isenção, farão as provas em 9 e 16 de janeiro de 2022. Segundo o Inep, os isentos são a maior parte do público, correspondendo a mais de 55% dos inscritos. Para a realização da prova é preciso levar um documento com foto e caneta de tinta preta transparente. O aluno pode levar água e lanche. O uso da máscara é obrigatório. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h sem admitir qualquer tipo de atraso e a prova começa às 13h30.

*Com informações da repórter Carolina Abelin