Artur, do RB Bragantino, é convocado para defender o Brasil nas Eliminatórias

Mauro Horita/CBF Artur, do RB Bragantino, foi convocado para defender a seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta sexta-feira, 3, que o atacante Artur, do RB Bragantino, foi convocado para defender a seleção nas próximas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. O jogador de 23 anos, desta forma, passa a ser chamado por Tite pela primeira vez – ele tem passagem pelas categorias Sub-20 e Olímpica da Amarelinha. Concentrado em Bragança Paulista, ele viaja para São Paulo ainda hoje para se juntar à equipe, que venceu o Chile na noite de ontem, em Santiago. A delegação vai deixar a capital chilena às 15h (16h de Brasília) e tem chegada prevista para as 20h.

A convocação de Artur foi possível devido às baixas que a seleção brasileira sofreu de última hora. Na quarta-feira, Malcom e Claudinho, ambos do Zenit, deixaram a concentração após solicitação do time russo. Além disso, o meio-campista Matheus Nunes desistiu de jogar pelo Brasil após convite da seleção portuguesa. Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento, o Brasil enfrentará a Argentina, às 16 horas do próximo domingo, na Neo Química Arena. Quatro dias depois, o adversário será o Peru, na Arena Pernambuco, às 21h30.