Atropelamento com carro roubado mata uma criança e um homem em Carapicuíba

Criminoso perdeu o controle da direção e atropelou dez pessoas em frente ao Plaza Shopping Carapicuíba

Reprodução/Google Maps Agora, policiais investigam o paradeiro dos outros dois criminosos que seguem foragidos



Uma criança de nove anos e um homem de 20 anos morreram após serem atropelados por um carro roubado que estava sendo guiado por um criminoso em fuga. No veículo, também estavam mais dois comparsas — um homem e uma mulher. O crime aconteceu no sábado, 23, a tarde, após a Polícia Militar se deparar com o carro que havia sido roubado um dia antes. Ao avistar o carro, os PMs deram ordem de parada, mas os bandidos iniciaram a fuga.

Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e atropelou dez pessoas em frente ao Plaza Shopping Carapicuíba, local de bastante movimento. Um dos criminosos foi preso pela Polícia Militar ainda no local logo após o acidente. Os outros dois conseguiram fugir. As demais vítimas, oito feridos, foram socorridos. De acordo com a Polícia, não correm risco de morte. O bandido preso foi identificado como Wesley da Silva, de 27 anos. Ele foi conduzido ao 1ºDP de Carapicuíba, onde a ocorrência foi registrada. Agora, policiais investigam o paradeiro dos outros dois criminosos que seguem foragidos.

*Com informações da repórter Camila Yunes e Elisângela Almeida