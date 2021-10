Atropelamento mata ciclista que seguia para Aparecida e deixa feridos na Via Dutra

Helicóptero da Polícia Rodoviária Federal precisou pousar na rodovia para socorrer pessoas feridas; não há informações sobre identidade das vítimas até o momento

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação Ciclista morreu após ser atropelado na Via Dutra



Um carro colidiu com uma bicicleta, matou o ciclista e atropelou pelo menos outras duas pessoas no km 96 da Via Dutra, na altura de Pindamonhangaba, no caminho da romaria para a cidade de Aparecida do Norte na manhã deste domingo, 10. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal precisou pousar no local do acidente para socorrer as vítimas feridas. Até o momento não há qualquer informação sobre a identidade ou estado de saúde delas. Por causa disso, a via expressa do sentido Rio de Janeiro-São Paulo da via está com tráfego lento. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa da Nova Dutra e aguarda posicionamento sobre o acidente. O Corpo de Bombeiros afirmou que não tem qualquer informação sobre a ocorrência.

*Com informações do Jornal da Manhã