Avião que levava Marília Mendonça será encaminhado ao Rio de Janeiro

Previsão é que a aeronave chegue na noite desta terça-feira, 9, na capital fluminense

Reprodução/Jovem Pan News A aeronave foi retirada da água e das pedras na manhã deste domingo, 7; o veículo se partiu ao meio na primeira movimentação



O avião em que estava a cantora Marília Mendonça e que caiu na sexta-feira, 5, em Caratinga, cidade de Minas Gerais, será levado para o Rio de Janeiro. Inicialmente, chegou a ser cogitada a possibilidade da aeronave ser encaminhada ao Aeroporto Regional de Ubaporanga, cidade vizinha ao local do acidente, onde aconteceria o pouso. No entanto, a empresa responsável, a PEC Táxi Aéreo, entendeu que melhor seria encaminhar o destroços para o pátio da companhia. A previsão é que a aeronave chegue na noite desta terça-feira, 9, no Rio. Para que isso seja possível, as asas do avião já foram cortadas e o veículo aéreo será colocado em um caminhão. Os investigadores já tinham realizado uma perícia, mas uma nova análise deve acontecer na capitão fluminense. A remoção do avião da cachoeira na Serra da Caratinga começou na noite de sábado, 6, com a chegada de um guincho e de um caminhão com iluminação. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, um DJ emprestou canhões de luz para que o local fosse iluminado, possibilitando o trabalho durante à noite. A aeronave foi retirada da água e das pedras na manhã deste domingo, 7. O veículo se partiu ao meio na primeira movimentação realizada para retirá-la da cachoeira.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer