Baleia Rossi celebra ‘grande vitória’ do MDB nas urnas e cobra retomada de votações no Congresso

O partido foi a legenda que mais conquistou prefeituras nas capitais brasileiras: cinco; DEM e PSDB ficaram em segundo lugar, com quatro cada

Alex Ferreira / Câmara dos Deputados Baleia Rossi garante que a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre é uma questão jurídica e não política



O presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) defende retomada das votações no Congresso Nacional. O deputado Baleia Rossi, de São Paulo, avalia o pós eleições municipais e a paralisia no Legislativo, que ameaça questões orçamentárias básicas, como pagamentos do governo em 2021. “Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, os líderes da oposição, os líderes mais próximos ao governo, os líderes independentes para a gente retomar uma pauta mínima que possa dar uma perspectiva de que o Congresso Nacional vai voltar a deliberar sobre as reformas estruturantes.”, afirma. O MDB foi a legenda que mais conquistou prefeituras nas capitais brasileiras; cinco; DEM e PSDB ficaram em segundo lugar, com quatro cada.

“No primeiro turno o MDB foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos, maior número de vice-prefeitos e o maior número de vereadores do Brasil, o que já é bastante significativo. Mas, também no 1º turno o MDB, foi o partido que teve mais votos nominais. Então é uma grande vitória. No segundo turno, superamos todas as expectativas mais otimistas. Estávamos em dez cidades disputando o segundo turno e ganhamos em dez”, disse. Baleia Rossi garante que a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre é uma questão jurídica e não política; que o Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar a legalidade da disputa de ambos; mas que os presidentes da Câmara e Senado ajudam o Brasil na agenda de reformas e o país a crescer.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos