Black Friday também é oportunidade para negociação e vendas entre empresas

Longe de ser uma data apenas para o comércio e varejo, companhias com foco no B2B buscam fidelizar clientes

Pixabay / MayoFi Especialista em venda de marketing afirma que as empresas podem ganhar mais se pensarem além dos descontos



Com a chegada da Black Friday, não são apenas as empresas do varejo que se preparam para queimar os estoques. Companhias que vendem para outras empresas também precisam elaborar estratégias nesse período. Indústrias, agronegócio e o setor de serviços chegam a lucrar muito com o evento, se adaptarem a comunicação. Segundo levantamento, as vendas da Black Friday 2020 superaram R$ 5 bilhões, 30% a mais do que em 2019. Milkos Frof, CEO da Company Hero, optou por modificar a estratégia a empresa no período da Black Friday e buscou focar em iniciativas. Ele disse que é o momento de analisar as necessidades dos clientes. “No B2B que a gente está fizemos duas coisas: ajudar com o impulso para quem estava pensando em comprar alguma coisa e estava perto [de adquirir o produto]. E o segundo é dar mais informação de graça, investimento muito em fazer conteúdo para educar as pessoas que estão aprendendo.”

O especialista em venda de marketing Maucir Nascimento afirma que as empresas podem ganhar mais se pensarem além dos descontos. “O processo de venda B2B, ou seja, de empresa para empresa, demanda um atendimento, uma conversa, uma estrutura. Precisa estar preparado para atender essa estrutura extra e analisar a sua capacidade produtiva”, disse. Segundo Maucir, é importante oferecer venefícios e, ao invés de só vender os produtos, fidelizar os clientes.

*Com informações do repórter Victor Moraes