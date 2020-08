Blitz contra aglomeração em praia gera revolta na Bélgica

Irritados com a intervenção, os banhistas atacaram os policiais com cadeiras e guarda-sóis; 120 pessoas acabaram detidas

EFE/Enric Fontcuberta A briga começou quando os agentes tentavam orientar um grupo de jovens sobre o cumprimento do distanciamento social na areia



A praia de Blankenberge, na Bélgica, se transformou em um campo de batalha entre banhistas e a polícia neste final de semana. A briga começou quando os agentes tentavam orientar um grupo de jovens sobre o cumprimento do distanciamento social na areia. Irritados com a intervenção, os banhistas atacaram os policiais com cadeiras e guarda-sóis. Mais policiais precisaram ser chamados e 120 pessoas acabaram detidas.

Após a confusão e com as altas temperaturas do verão europeu, a prefeita da cidade decidiu interromper o serviço de trem da estação balneária. Na capital Bruxelas, as infecções pela Covid-19 não param de subir e os moradores das áreas mais afetadas temem novas restrições. Com 12 milhões de habitantes, a Bélgica tem ao menos 9.870 mortes e 73.401 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia.

*Com informações da repórter Lívia Fernanda