Bolsonaro diz que vai perdoar dívidas de estudantes no Fies na quinta-feira

Alunos adimplentes também devem ser beneficiados com descontos; medida vai ser aplicada para regularizar a situação do programa

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil O Fies é o principal programa do país para estudantes universitários



Os estudantes inadimplentes no programa de Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) podem ter a dívida perdoada. A afirmação foi feita pelo presidente da República Jair Bolsonaro (PL), em uma conversa com apoiadores em Brasília. “Quinta-feira, vou regulamentar a questão do Fies. 1,7 milhão jovens que fizeram curso superior e não iam pagar, não vão pagar a conta. Não têm como pagar. Agora, não é justo perdoar lá atrás e quem está adimplente continuar pagando. Vai continuar pagando, mas vai ter um bom desconto”, disse. O Fies é, hoje, o principal programa para os estudantes universitários do país. Ele arca com parte das mensalidades em cursos de graduação em instituições privadas de educação superior, além de praticar taxas de juros e encargos mais baixos do que é cobrado no mercado. O Fies ainda permite aos estudantes pagar as prestações financiadas somente após o fim do curso.

No final de 2021, Bolsonaro editou uma medida provisória (MP) que criou novas regras para os estudantes inadimplentes. A MP ainda está em vigor e dá o direito ao estudante de renegociar a dívida em até 150 meses, c0m redução de juros, e vale para os estudantes que contrataram o Fies no segundo semestre de 2017. Agora, o presidente pretende mudar a MP mais uma vez. A intenção é que esses estudantes ganhem o perdão da dívida. Bolsonaro voltou a dar exemplos do financiamento estudantil no Brasil e criticou a forma que o Fies foi lançado e oferecido aos universitários. “O Fies é um bom programa feito com responsabilidade. A esquerdalha criou um trilhão de universidades pelo Brasil, virou negócio. Quem acompanha um pouquinho vê o que aconteceu”, disse.

*Com informações do repórter Maicon Mendes