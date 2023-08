Bolsonaro indica apoio a Nunes nas eleições de 2024: ‘Está quase fechado’

Ex-presidente da República ainda declarou que não faz questão de indicar o vice da chapa do atual prefeito

Reprodução/Jovem Pan News Prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram nesta segunda-feira, 7



Dois dias após o Partido dos Trabalhadores (PT) oficializar o apoio à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) para a Prefeitura de São Paulo, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), deu mais um passo, nesta segunda-feira, 7, na busca pelo apoio formal de Jair Bolsonaro (PL) na disputa. Sem adiantar maiores detalhes, o ex-presidente declarou que a aliança está praticamente consolidada. “Está quase fechado, está faltando pouco. Podemos dizer que somos noivos já?”, brincou. Após participar de uma reunião com o prefeito e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Bolsonaro descartou a necessidade de um vice do Partido Liberal (PL) na chapa de Nunes. “Vamos supor que a gente feche um acordo, obrigatoriamente não tem que ser o meu vice. Esse vice tem que servir à cidade de São Paulo, pode ser de outro partido até. Está acertado com o presidente do PL também essa questão.”

Na mesma linha, Ricardo Nunes afirmou que o apoio do PT a Boulos é “bastante antecipado” e que prefere estruturar aos poucos sua aliança com o atual governador e com o ex-presidente. “Eleição não é um candidato sozinho, são vários para disputar. É natural, a gente vai disputar. Ele [Boulos] vai ter as propostas dele, a gente vai ter as nossas. Acho tranquilo, a gente vai com um time bem forte para ganhar a eleição.” Nunes, Bolsonaro e Tarcísio almoçaram juntos no Palácio dos Bandeirantes e, durante a reunião, o prefeito apresentou o programa Smart Sampa. O projeto prevê a instalação de 20 mil câmeras pela cidade de São Paulo até 2024. Até outubro, a Prefeitura deve implementar 200 destes dispositivos na região central da capital paulista.

*Com informações da repórter Camila Yunes