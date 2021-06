Bolsonaro ironiza protestos e chama manifestantes de ‘pobres coitados’

Presidente afirmou que a maioria dos participantes de atos contra o governo são pagos e disse que vai ‘recuperá-los’ com o tempo

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro também voltou a criticar as medidas de isolamento social que ainda vêm sendo implementadas em algumas cidades e Estados para conter o avanço da pandemia



O presidente da República, Jair Bolsonaro criticou, nesta quarta-feira, 23, os protestos contra ele que têm sido realizados em todo o país. No último final de semana, diversas cidades brasileiras registraram manifestações contra o governo federal. Segundo o presidente, no entanto, os atos não são espontâneos. Ele afirma que aqueles que têm ido as ruas são “pobres coitados”, e diz que irá “recuperá-los” com o tempo. “Mas o pessoal ali a maioria é pago e se perguntar o que está fazendo não sabe o que está fazendo. Esse pessoal aí, a gente vai recuperando esse pessoal divagar, a maioria são uns pobres coitados”, afirmou. Bolsonaro também voltou a criticar as medidas de isolamento social que ainda vêm sendo implementadas em algumas cidades e Estados para conter o avanço da pandemia.

Para o presidente, que continua defendendo o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o combate à Covid-19, insistir no erro é má fé. “Se lockdown desse certo ninguém em asilo contrairia a Covid-19. A Argentina teria um número lá embaixo de óbitos. Muitos fizeram no passado para dizer que estavam fazendo alguma coisa, agora persistir, isso é má fé”, afirmou. Nesta quarta, Bolsonaro recebeu de um apoiador o pedido para que utilize o acesso à cadeia de rádio e televisão para transmitir as lives que faz. O presidente teve que explicar, no entanto, que existem regras, e que não pode simplesmente fazer o que quer.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado