Bomba da 2ª Guerra Mundial é detonada na Polônia

Uma bomba da 2ª Guerra Mundial foi explodida na Polônia. O artefato tinha seis metros de comprimento e cinco toneladas, incluindo os 2,4 mil quilos de dinamite que carregava. Mergulhadores da marinha polonesa participaram da detonação e mais de 750 pessoas foram evacuadas da área próxima ao canal Piast, perto da cidade de Swine-munde. Segundo os militares, todos os mergulhadores estavam fora da zona de perigo no momento da explosão.

O artefato estava a 12 metros de profundidade, perto de casas e instalações do governo. Não houve feridos e nenhuma infraestrutura local foi danificada. A bomba ganhou o nome de Tallboy e foi lançada por um avião britânico em abril de 1945. A Real Força Aérea tinha como alvo um destróier alemão que estava ancorado no canal da cidade. Além da bomba que não explodiu, outros onze explosivos foram lançados no local.

*Com informações do repórter Vinícius Nunes