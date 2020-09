Brasil tem menor número diário de mortes por Covid-19 desde maio

Segundo o governo, cerca de 4,1 milhões de brasileiros já foram infectados e mais de 3 milhões estão curados

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo O Estado com mais óbitos pela doença, São Paulo, vê a curva de mortes diminuir



Nesta segunda-feira (7), o Brasil registrou 310 novas mortes por Covid-19 — o menor número diário desde maio. Mesmo assim, o país se aproxima das 127 mil vidas perdidas, entre elas as de 244 profissionais da saúde. Segundo o governo, cerca de 4,1 milhões de brasileiros já foram infectados e mais de 3 milhões estão curados. O Estado com mais óbitos pela doença, São Paulo, vê a curva de mortes diminuir — mas autoridades temem que o desrespeito ao distanciamento visto no feriado possa reverter a tendência. O secretário da Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, pede que a população continue seguindo as medidas de prevenção.

A farmacêutica chinesa Sinovac informou na segunda-feira que a vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, a CoronaVac, se mostrou segura em idosos. No entanto, a resposta imunológica foi mais fraca nesse grupo do que em adultos mais jovens. Mas, para a infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Richtmann, isso já era esperado. Também nesta segunda-feira, a Rússia anunciou que a vacina contra o coronavírus pode ser liberada para a população daquele país ainda nesta semana. Um estudo publicado na revista científica The Lancet mostrou que a Sputnik V não teve efeitos adversos e induziu resposta imune nos voluntários.

*Com informações da repórter Letícia Santini