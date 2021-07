Butantan recebe insumos para a produção de 20 milhões de doses da CoronaVac

Ao todo, 12 mil de litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta terça-feira,13

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Montante será usado para a produção de 20 milhões de doses de vacinas, que devem ser entregues ao Ministério da Saúde dentro de 15 dias



O Instituo Butantan recebeu na manhã desta terça-feira, 13, um novo lote do IFA, o Ingrediente Farmacêutico Ativo, para a produção de doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pela instituição em parceria com a chinesa Sinovac. Ao todo, 12 mil de litros do composto desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos de um avião vindo da China. O montante será usado para a produção de 20 milhões de doses de vacinas, que devem ser entregues ao Ministério da Saúde dentro de 15 dias. Inicialmente, a previsão é que a entrega das 100 milhões de doses da vacina ao Programa Nacional de Imunização (PNI) fosse concluída até o fim de setembro. No entanto, o Butantan adiantou o calendário e deve concluir os repasses até o fim de agosto. O governador do Estado, João Doria, acompanhou a entrega ao lado do secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, e da coordenadora do programa estadual de imunização, Regiane de Paula. Nesta quarta-feira, 14, o Butantan retoma a entrega da CoronaVac com os insumos recebidos em junho.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini