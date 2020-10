Cabo eleitoral é morta com 15 tiros no Rio de Janeiro

Segundo testemunhas, homens armados estavam em um carro branco e já chegaram atirando

Alaor Filho/Estadão Conteúdo A Divisão de Homicídios da Baixada e a Polícia Federal já estão investigando esse assassinato



Mais um crime político-eleitoral aconteceu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (30) e novamente na Baixada Fluminense. A cabo eleitoral Renata Castro que fazia campanha para Renato Cozzolino, ex-prefeito e candidato em Magé. Ela foi assassinada na porta de casa com cerca de 15 tiros. Segundo testemunhas, homens armados estavam em um carro branco e já chegaram atirando sem dar chances de defesa. Esse veículo, inclusive, foi encontrado abandonado logo após o crime.

Renata não só fazia campanha para Renato Cozzolino, de uma família tradicional na política de Magé, mas também contra o atual prefeito Rafael Tubarão. Fiscalizava o trabalho dele e usava as redes sociais para denunciar problemas e deficiências na cidade. Ela, inclusive, esteve recentemente na Polícia Federal prestando queixa. Em uma postagem horas antes de ser assassinada, Renata publicou um vídeo dizendo que vinha sofrendo ameaças do vereador Clerverson Vidal.

A Divisão de Homicídios da Baixada e a Polícia Federal já estão investigando esse assassinato. Ela deixou duas filhas, uma delas fazia aniversário no dia do assassinato. Agora já são três crimes político-eleitoral no Rio de Janeiro apenas neste ano, todos na Baixada Fluminense. No último dia 11 de outubro, Domingos Barbosa Cabral foi assassinado em Nova Iguaçu. No mesmo município, Mauro Rocha foi morto a tiros. Eles eram candidatos à Câmara Municipal da região.

